中国年内无望再调电价--专家

* 因通胀高企,中国年内无望调整电价

* 明年则可能启动煤电联动

* 能源价格已成为宏观政策工具之一

作者 李文科

路透大连9月19日电---中国厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强称,尽管电力短缺未有明显缓解,但考虑到通胀压力以及冬季用电高峰即将来临,今年无望调整电力价格,明年则更有可能启动煤电联动.

林伯强亦同时担任国家发改委能源价格咨询委员会委员,他在大连举行的夏季达沃斯论坛接受路透专访时称,目前中国能源价格已经变成宏观政策工具,电价等资源性价格的调整往往跟宏观走向密切相关.

"我觉得今年要想调电价比较不靠谱,明年可能得考虑再次煤电联动…我倒觉得油价改革的推进现在有点曙光."他称.

他称,在中国,所有的能源价格改革几乎就意味着涨价,在当前通胀压力较高,且已经两次上调电价的背景下,可能已经没有调整电价的动力,也没有能源价格改革的动力.

不过,随着通胀压力减缓,明年应该迎来启动煤电联动的好时机,因为如果不尽快解决煤电矛盾,电荒可能成为常态,对经济影响亦将更大.

他近期在微博上亦强调,在能源短缺的时候常常被迫采取非市场的手段,从而导致更大的扭曲和更多的成本,因为短期解决的手段常常是反市场的,是不得已而为之,"我们需要在度过难关的同时,准备煤电联动的市场长效机制."

作为发改委能源价格咨询委员会专家,问及是否会在能源价格方面有所建言,他称,“我正在准备一个,就是关于明年开展煤电联动的建议.”

控物价仍摆在中国宏观调控的首要位置.中国国务院总理温家宝上周称,仍担忧国内的高物价,政府将继续采取措施调控物价,并有条件使价格保持在合理水平.中国政府今年年初提出,要把通胀目标控制在4%以内.但1-8月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅为5.6%.

而电价改革亦正受制于宏观形势.中国近八成电力装机为煤电,电煤价格上涨激化了市场煤和计划电矛盾,令中国在今年夏季到来前出现"淡季电荒",而中国部分省市电力紧张状况在入秋後仍未缓解:南方电网电力供应持续紧张,广西、贵州均已进入电力供应红色预警.湖南省因水电、火电和外购电同时受制,仍面临拉闸限电困局.

**成品油价格方向:缩短周期,调降幅度**

成品油价格市场化改革一直是关注的焦点.林伯强认为,虽然今年基本没希望调电价,但推进成品油价格则出现了曙光.

此前发改委副主任张晓强在论坛上亦表示,关于价格体制进一步改革,包括资源性价格改革以及成品油价格形成机制的完善,发改委正在进行研究和推进.

今年5月国务院提出今年积极推进成品油价格市场化改革.此外,有媒体报导,发改委向国内主要石油公司下发的有关徵求意见稿,成品油调价间隔将从目前的一个月缩短至10天,并拟将成品油定价权下放.

林伯强则认为,最近国际油价有所下降,但都没有符合中国下调油价的条件,引发公众”油价只涨不跌”的抱怨,这可能会给政府改革的压力,令政府加快成品油改革步伐.

他并认为,当前是改革成品油定价机制的好时机,否则等到不得不改革的时候代价会更大,"而油价改革的方向则无非是缩短调整周期,以及下调调整幅度."

他最近的博客显示,成品油定价机制的改革可以考虑把天数缩短为10个工作日,幅度缩小为2%或者3%,并使之成为一个自动调整过程。

林伯强还告诉路透,如果政府认为油价大幅度上涨会使消费者难以承受,政府可以考虑减免油价中的消费税(目前汽油价格中有2元是税收),或者对油价上调设上限.

中国现行成品油价格机制,是以22个工作日和4%的三地国际油价平均变化率为标准.而这一定价机制对短期国际油价波动相对不够敏感.(完)