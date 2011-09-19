中国股市盘前看点--9月19日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--全美住宅建筑商协会(NAHB)9月房市指数.

--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁召开记者会,将对货币政策和全球经济发表评论.

**宏观经济及政策面**

--全国人大财经委副主任委员吴晓灵称,今年四季度和明年中国经济将面临更多的挑战,2012年中国经济增速放缓将成为大概率事件,应通过优化货币政策和金融政策着力点,促进经济发展平稳转型.

--社科院经济所副所长张平称,8月份居民消费价格指数(CPI)仍在上升,三季度将创下季度价格的高位.四季度因为统计因素将仍有下降,但预期CPI涨幅将在5%以上,全年为5.5%,明年一季度也不会低于5%.

**重点行业和公司**

--中国水电周一如期刊登招股意向书,启动其A股发行程序,周二起依次在深沪京三地巡回路演,9月27日为其网上申购日.

--东方资产管理公司报告指出,2011年商业银行不良贷款规模会有所增加,地方融资平台是主要来源.

--招商银行(600036.SS)(3968.HK)副行长王庆彬表示,在新的监管规定下,从目前银行业的发展模式看,银行业未来五年将出现高达1.7万亿元的资本需求.

--据悉,中国化工产业指导意见即将出台,其中,针对氟化工产业,预计到十二五末产值将达1,500亿元人民币,是2010年的三倍,明年起将实质性推进萤石资源整合.

**海外动向**

--美国股市上周五连续第五天收涨,标普500指数录得7月初以来最佳周度表现,因有迹象显示欧洲领导人正采取行动限制主权债危机所造成的损害.道琼工业指数收高75.91点,或0.66%,报11,509.09.

**关键点位**

--沪综指下档重要支撑位于前期低点2,437附近.(完)

--整理 冉莹; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。