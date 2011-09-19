加州或因海面上升损失10亿美元

路透旧金山9月15日电（记者 Emmett Berg）---一项最新研究发现，到本世纪末，气候变化导致的海平面上升可能淹没加利福尼亚州部分最具标志性的海滩，造成数亿美元财产损失。

旧金山州立大学经济学副教授菲利普・金（Phillip King）表示，“如果海滩消失，收缩或遭侵蚀，我们的旅游业规模将变小；我们应用了迄今最先进的科学方法，但估计的损失仍可能太低。”

该大学的经济学家用了两年时间，预测气候变化将给旧金山的海洋海滩（Ocean Beach）、Carpinteria、Malibu、威尼斯海滩、以及圣地亚哥附近的Torrey Pines国家保护地公园等地造成的经济损失。

根据至2100年时海平面将上升1-2米的预测，研究人员设计了预测模型，计算哪些财产、基础设施、野生动物栖息地和空旷地带将被淹没或侵蚀，以及这些损失的价值。

他们也研究了现有的报告，确定保护或替换这些海边资源将付出的成本。

根据研究报告，在他们研究的五处海岸线中，威尼斯海滩遭遇的破坏可能最大。如果未来90年里海平面上升两米，将造成9,600万美元损失。若同期海平面上升一米，也将造成3,160万美元损失。

考虑到靠近上述海岸线的内陆所受的破坏，研究者预计，到本世纪末上述五地合计遭受损失可达6-10亿美元。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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