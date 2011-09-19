共和党批奥巴马对富豪徵"巴菲特税"

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透华盛顿9月18日电---美国共和党领袖周日抨击总统奥巴马对富豪徵收新税的提议,将这种做法称为"阶级战",并预计该提议将在国会遭到强烈反对.
奥巴马料于周一提出,建议对年收入超百万美元者徵收"巴菲特税",作为其向负责长期减赤工作的国会超级委员会提交的建议之一.
众议院预算委员会主席瑞恩与参议院共和党领袖麦康奈尔表示,该提案将在经济已然迟滞的情况下限制增长,打击企业投资.
"它给我们的体系进一步增添了不稳定与不确定因素,影响创造就业机会,并相当于惩罚了岗位创造者."瑞恩周日在Fox News电视上表示,"阶级战可能是有利于政治成绩,但对经济极为不利."
"在经济低迷之际,这麽做是很糟的."麦康奈尔在NBC的Meet the Press节目中表示,"两党内已经有了对总统提议的反对意见."
"巴菲特税"的说法源于美国投资大亨巴菲特.他在上月写道,由于税收准则存在漏洞,像他这种富人通常缴税甚至低于为其工作的人,可以支付更多税收.
奥巴马将于周一1430GMT公布其建议,预计他将极力主张采取增加税收收入与削减支出的措施.(完)
--编译 隋芬;审校 李爽
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。