共和党批奥巴马对富豪徵"巴菲特税"

路透华盛顿9月18日电---美国共和党领袖周日抨击总统奥巴马对富豪徵收新税的提议,将这种做法称为"阶级战",并预计该提议将在国会遭到强烈反对.

奥巴马料于周一提出,建议对年收入超百万美元者徵收"巴菲特税",作为其向负责长期减赤工作的国会超级委员会提交的建议之一.

众议院预算委员会主席瑞恩与参议院共和党领袖麦康奈尔表示,该提案将在经济已然迟滞的情况下限制增长,打击企业投资.

"它给我们的体系进一步增添了不稳定与不确定因素,影响创造就业机会,并相当于惩罚了岗位创造者."瑞恩周日在Fox News电视上表示,"阶级战可能是有利于政治成绩,但对经济极为不利."

"在经济低迷之际,这麽做是很糟的."麦康奈尔在NBC的Meet the Press节目中表示,"两党内已经有了对总统提议的反对意见."

"巴菲特税"的说法源于美国投资大亨巴菲特.他在上月写道,由于税收准则存在漏洞,像他这种富人通常缴税甚至低于为其工作的人,可以支付更多税收.

奥巴马将于周一1430GMT公布其建议,预计他将极力主张采取增加税收收入与削减支出的措施.(完)