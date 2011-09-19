每日管理建议：如何改善团队合作

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透波士顿9月15日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下不代表路透观点。
执行重大项目需要团队人数多、多元化且效率高。但随着团队规模和个体差异变大，团队表现或将下降。
通过以下三种途径，你能让人员构成复杂的团队更好地合作：
1. 对雇员进行适当的技巧培训。多数人天生不会合作。他们需要正确的技巧：欣赏别人，进行有目的的谈话，有效解决冲突。
2. 帮助雇员互相了解。这样有助于合作。花点时间举办社交活动，建立起团队意识。
3. 建立协作行为模式。下属会模仿高层行为。领导层应合作共事，甚至有时能为别人挺身而出。
——摘自《哈佛商业评论》中《组建更好的团队》（Building Better Teams）。
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编译：黎黎 发稿：王燕焜
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