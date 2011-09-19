三一重工上市集资可达260亿港元

路透香港9月19日电---据路透周一获得的销售文件显示,中国工程机械制造公司--三一重工(600031.SS)设定香港IPO(首次公开发售)招股价区间,筹资额可能高至259.7亿港元(约33.3亿美元).

销售文件显示,三一重工拟发售13.4亿股股份,招股价区间为每股16.13-19.38港元,并附有15%的超额配售权.筹资用以扩充其中国本土产能以及作海外扩张.

三一重工A股上周五收报15.04元人民币,以此计算其H股招股价区间相较于A股有约12.2%的折让和5.5%的溢价.

该股将于9月26日定价,10月3日左右挂牌,新股编号为6031.HK.

花旗(C.N)、中信证券国际、美银美林(BAC.N)和工银国际负责是次IPO.

与三一重工同时进行香港IPO、规模相对较小的同行--徐工机械(000425.SZ)则将其IPO路演推迟一周,以评估市场状况.该路演原订于今日开始.

徐工拟募资最多15亿美元,是次将发行5.16亿新股,占扩大後总股本20%,并附有15%的超额配售权.募得款项将用于提升产能、增扩服务和销售网络、发展金融租赁业务、购买设备,以及加强研究能力.(完)

--记者 陈敏; 审校 张喜良

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