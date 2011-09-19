欧美政策取向令市场投资者颇费思量

9月16日在法兰克福交易所拍到的图片。 REUTERS/Remote/Kirill Iordansky

记者 Natsuko Waki 编译 徐文焰

路透伦敦9月18日电---即便经历了罕见的全球股市连涨四日,投资者仍不太可能在未来一周中放松警惕,因为美国和欧元区的政策面风险依然居高不下,可能会在市场中引发失望情绪并导致下跌.

市场毫无疑问弥漫着低迷气氛.不过投资者也开始意识到,在决策者即将采取行动应对全球危机的当下,过于注重金融市场崩溃的风险或许不太明智.

五家主要央行在周四采取协同行动,向欧洲银行体系注入急需的美元流动性,提振MSCI全球股市指数脱离一年低点.

未来一周的关注焦点将是美国联邦储备理事会(美联储,FED)的政策会议.美联储料将加大力度压低长期利率以刺激经济复苏,再度启用1960年代初次使用的卖短债买长债(Operation Twist)方法.

虽然股市在过去一周中有所上涨,但MSCI指数在1月以来仍下跌逾9%,第三季似乎也将交出自2010年6-9月期间以来最糟糕的成绩单.

此外,目前10年期公债总体回报高于股市,与人们的习惯看法大相径庭.这令长期投资者陷入深思.

"短期而言,可能有正面消息传出,决策层也会出台新举措.经济数据并不像市场跌势所暗示的那样糟糕.因此在未来四至六周,市场可能会小幅攀升."财富管理公司Kleinwort Benson的投资总监Jeremy Beckwith表示.

"每个人都希望决策者能想出好点子,尽管大家都不太清楚什麽才算是好点子...欧元区是个大问题,也许有一天你一觉醒来,突然发现希腊已经违约.因此我们的立场就是降低风险."

浏览2011年全球资产回报相关图表,请点选:(link.reuters.com/hax73s)

浏览10年期美国公债与股市回报的比较图表,请点选:(link.reuters.com/nyv53s)

欧元/美元上周上涨超过1%,创下自7月以来的最大单周涨幅.不过分析师预计欧元在未来一周将再度承压,因为周末的欧盟财长会议再次未能消除外界对希腊主权违约的担忧.

欧盟各国财长在应对欧元区债务危机方面没有取得新的突破,也未能就是否给予4,400亿欧元的救助基金更大权力作出决定,後者是美国财长盖特纳的建议.

"欧元区中期内主权债务过高和银行曝险等结构性问题仍未得到解决."瑞银集团在客户报告中称.

"投资者仍将担心希腊在未来数季可能发生主权债务违约,也会对西班牙、葡萄牙和意大利为解决各自公共财务问题的努力感到忧心忡忡.这也将令投资者对欧元区银行业者的偿付能力、而不仅仅是流动性状况感到忧虑.

未来一周中预计将有多项政策措施密集出炉.

金砖四国财长将于周四国际货币基金组织(IMF)会议间隙聚首华盛顿,讨论支持欧元区的举措.金砖四国即巴西、俄罗斯、印度和中国.

若他们正如先前传闻所称那样,出手购买欧元计价债券,或许能有助于扭转市场人气.此前欧洲央行700亿欧元的操作未能阻止危机蔓延至西班牙与意大利.

投资者还将密切关注美国总统奥巴马周一发表的减赤计划,当中将涵盖奥巴马近期提出的促进就业议案的成本.

**放宽政策**

有迹象显示,全球货币政策正从撤除刺激举措转向进一步宽松.从长期而言这也将对资产市场有利.

美联储已经承诺至少在2013年中期以前维持政策利率在纪录低点,而且卖短债买长债操作中可能也会包括购买长期公债以压低抵押贷款利率和其他长期借款成本.

日本央行在8月通过增加资产购买规模来放宽政策;而欧洲央行已经暗示,其已经暂停了五个月前刚刚开始的升息周期.

即使在新兴市场,紧缩周期似乎也几近结束.巴西和土耳其已调降利率,墨西哥与智利央行为放宽政策打开大门,以色列和南非则预计会降息.

"当所有人都出脱风险仓位,最坏情况已经得到反映,数据不再令人失望且决策者采取果断应对措施时,风险资产市场就将反弹."摩根大通在客户报告中指出.

"我们觉得,多数投资者已持观望态度...全球决策者或将竭尽全力防止经济再陷衰退,而且从现在开始能会有正面惊喜出现."(完)

--译文审校 张明钧

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