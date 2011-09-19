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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 19日 星期一 10:44 BJT

中国8月房价环比下降及持平城市增多

中国国家统计局周日公布,8月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降和持平的城市增至46个,较上月增加了15个,涨幅较7月缩小的城市有8个,显示楼市调控效果进一步显现. 据路透测算,中国8月70个大中城市新建住宅销售价格同比上涨4.1%,较上月4.3%的涨幅放缓. 路透

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