卡扎菲发言人称俘获17名敌方“雇佣兵”

卡扎菲发言人易卜拉欣周日称，17名“雇佣兵”在利比亚班尼瓦里被捕，其中包括卡扎菲所谓的英法“技术专家”。他告诉叙利亚电视台Arrai TV： “多数被捕者是法国人，其中一人来自亚洲国家，其身份尚未确认，另有两名英国人和一名卡塔尔人，” 并称这17人稍後会在电视中露面。路透