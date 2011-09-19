吴晓灵：勿用"双扩张"政策

中国全国人大财经委副主任吴晓灵称,今年第四季度和明年中国经济将面临更大的挑战,2012年中国经济增速放缓将成为大概率事件;当前中国经济正面临通货膨胀和财政债务的压力,政策不能再走信贷和财政双扩张的道路,而应通过优化货币政策和金融政策着力点,促进经济发展平稳转型.路透