三一重工上市集资可达260亿港元

据路透周一获得的销售文件,中国工程机械制造公司--三一重工设定香港IPO招股价区间,筹资额可能高至259.7亿港元. 文件显示三一重工拟发售13.4亿股股份,招股价区间为每股16.13-19.38港元,并附有15%的超额配售权.该股将于9月26日定价,10月3日左右挂牌,新股编号为. 路透