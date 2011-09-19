版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 9月 19日 星期一 10:54 BJT

三一重工上市集资可达260亿港元

据路透周一获得的销售文件,中国工程机械制造公司--三一重工设定香港IPO招股价区间,筹资额可能高至259.7亿港元. 文件显示三一重工拟发售13.4亿股股份,招股价区间为每股16.13-19.38港元,并附有15%的超额配售权.该股将于9月26日定价,10月3日左右挂牌,新股编号为6031.HK. 路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐