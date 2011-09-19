洛克比空难主谋获释前 布莱尔曾会见卡扎菲

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透伦敦9月18日电---英国前首相布莱尔发言人周日确认，洛克比空难主谋被释放前几个月，布莱尔曾前往利比亚与卡扎菲会晤，但坚称上述接触中并无不当行为。
《星期日电讯报》（The Sunday Telegraph）称，其发现的信函和邮件表明，布莱尔2007年卸任後，曾在2008年6月和2009年4月两度拜访卡扎菲，其中一次是乘坐卡扎菲私人飞机前往，并有一名美国亿万富翁同行。
该报称，2007年卸任10年首相职务的布莱尔在其网站上均未提及这两次行程。
布莱尔与卡扎菲会晤後，洛克比空难主谋利比亚人迈格拉希（Abdel Basset al-Megrahi）从苏格兰监狱获释。1988年，一架飞往美国的客机在苏格兰洛克比上空爆炸，造成270人死亡。
该报还披露，布莱尔拜访卡扎菲时，利方威胁称，如不释放利比亚前特工迈格拉希，将切断与英国的商业联系。
布莱尔发言人表示，这些行程并非机密，也并未出现异常情况。
“由于利比亚当时是非洲联盟主席国，布莱尔先生的谈话内容主要关于非洲，但也涉及中东问题及利比亚应改革开放。”
“正如以往一样，利比亚人当然提出了有关迈格拉希的问题。布莱尔先生解释道，正如他执政时和卸任後一样，这并非是由英国政府做出决定，而是由苏格兰行政院作决定。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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