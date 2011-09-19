大众不排除收购日本铃木--明镜周刊

路透法兰克福9月18日电---德国明镜周刊(Der Spiegel)报导引述未具名的大众汽车(Volkswagen)高阶主管谈话指出,大众汽车可能采取行动收购日本铃木汽车(7269.T).

"我并不排除这样的可能性."该周刊周日报导引述该名人士谈话指出.

大众汽车拒绝就此事置评.

铃木汽车周一表示,希望结束与大众汽车已有两年的结盟关系,此前大众汽车指控铃木汽车与意大利菲亚特(Fiat)FIA.MI间达成的柴油发动机供应协议违反结盟合约.

铃木汽车会长铃木修曾经向大众提出以现金回购19.9%股权,但大众称无意出售手中铃木持股.

大众与铃木间的关系在两个月前搞僵,前者目前正努力加以修补中,并称对铃木的投资感到满意.

明镜周刊指出,只要两家公司的结盟关系尚存,大众汽车便无法在未获铃木汽车同意的情形下提高持股,但若铃木取消结盟关系,则大众汽车便可增持铃木股权.(完)

--编译 张明钧;审校 杜明霞

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