大众不排除收购日本铃木--明镜周刊

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透法兰克福9月18日电---德国明镜周刊(Der Spiegel)报导引述未具名的大众汽车(Volkswagen)高阶主管谈话指出,大众汽车可能采取行动收购日本铃木汽车(7269.T).
"我并不排除这样的可能性."该周刊周日报导引述该名人士谈话指出.
大众汽车拒绝就此事置评.
铃木汽车周一表示,希望结束与大众汽车已有两年的结盟关系,此前大众汽车指控铃木汽车与意大利菲亚特(Fiat)FIA.MI间达成的柴油发动机供应协议违反结盟合约.
铃木汽车会长铃木修曾经向大众提出以现金回购19.9%股权,但大众称无意出售手中铃木持股.
大众与铃木间的关系在两个月前搞僵,前者目前正努力加以修补中,并称对铃木的投资感到满意.
明镜周刊指出,只要两家公司的结盟关系尚存,大众汽车便无法在未获铃木汽车同意的情形下提高持股,但若铃木取消结盟关系,则大众汽车便可增持铃木股权.(完)
--编译 张明钧;审校 杜明霞
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