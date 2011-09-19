印度喜马拉雅山区发生6.8级地震

印度官员称，北部喜马拉雅山区周日傍晚发生里氏6.8级地震，造成印度至少四人死亡，邻国尼泊尔至少五人死亡，建筑受损和道路中断。印度CNN-IBN电视台称，位于地震中心的锡金邦有两人死亡，其中包括一名儿童，比哈尔邦有两人死于地震引发的踩踏事件。路透