联合国大会承认利比亚“过渡委”

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透联合国9月16日电（记者 Louis Charbonneau）---联合国大会周五批准利比亚临时政府委派外交代表团，作为利比亚的唯一代表参加联合国大会的要求，从而实质性承认了“国家过渡委员会”的地位。
联合国大会以114票赞同、17票反对和15票弃权的结果批准了利比亚的申请。联合国官员称，原利比亚派驻联合国大使Abdurrahman Shalgham预计将继续担任该国驻联合国的最高级别外交官。
今年2月利比亚驻联合国副大使Ibrahim Dabbashi宣布支持该国抵抗力量，激起利比亚驻多国外交官对卡扎菲政权血腥镇压民主示威者的谴责。
Shalgham最终也效法Dabbashi，加入了反抗卡扎菲的阵营。Shalgham在一次慷慨激昂的演讲中猛烈谴责卡扎菲，并将其与希特勒和波尔布特相提并论。
美国驻联合国大使苏珊・赖斯（Susan Rice）祝贺利比亚，并表示利比亚将“在美国获得朋友和夥伴”。这给人以时过境迁的感觉，上世纪八十年代美国总统里根曾将卡扎菲称为“中东地区的疯狗”。
“利比亚人民仍有很多工作要做，但他们也非常清楚包括美国在内的国际社会，随时准备帮助他们向民主、繁荣和法制国家的过度。”（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。