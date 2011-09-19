现代怀疑全电动车未来 不计划量产--媒体

7月1日在首尔一家现代经销商拍到的现代品牌标识。 REUTERS/Truth Leem

路透首尔9月19日电---媒体报导称,现代汽车(005380.KS)副董事长称,公司不计划量产全电动车,对这一备受推崇的技术的未来表示怀疑.

报导称,现代汽车将专注混合动力车,其子公司起亚汽车(000270.KS)计划年底前在韩国销售一款全电力车.

通用汽车(General Motors)(GM.N)、丰田汽车(7203.T)和日产汽车(7201.T)对电动或混合动力车寄予厚望,但现代和起亚汽车进军该领域的动作一直迟缓,更专注节能的汽油动力车.

主管现代和起亚研发工作的副董事长Yang Woong-chul表示,电动车很难取代内燃机车,因电池技术和基础设施方面存在局限.

现代汽车一发言人称正研究媒体报导.

起亚汽车发言人称,公司计划在韩国上市一款A级全电力汽车,但不在海外销售.(完)

--编译 王丽鑫;审校 徐文焰

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