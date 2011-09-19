奥巴马周一将公布3万亿减赤计划

路透华盛顿9月19日电---美国总统奥巴马周一将公布一项计划,拟在未来10年削减逾3万亿(兆)美元赤字,其中约半数将来自对富人和大企业的增税.

奥巴马1430GMT将在白宫玫瑰园发表讲话,还将鼓励民主党支持者,承诺大规模减赤计划不影响中产阶层的社会保险计划.

向记者提前透露该计划的一位美国官员表示,奥巴马将否决任何在没有针对富裕阶层和企业增税的前提下削减MEDICARE计划的减赤方案;奥巴马的减赤计划不建议提高MEDICARE计划享受者的规定年龄.

奥巴马将在减赤演说中呼吁在未来10年中降低赤字逾3万亿美元,其中半数来自提高税收.他计划将寻求从MEDICARE计划中节省2,480亿美元,多数来自"减少过度支付".

此外,减赤计划还包括从伊拉克和阿富汗撤军後节省的1.1万亿美元、从填补税收漏洞等税务改革中筹集到的1.5万亿美元、以及整顿美国邮政服务的建议.(完)

--编译 隋芬/李爽;审校 徐文焰

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