联想聘用宏基前CEO兰奇担任顾问

2008年3月12日时任宏基首席执行官的兰奇在纽约发布新产品。 REUTERS/Keith Bedford

路透香港9月16日电---联想集团(0992.HK)称，宏基前首席执行官（CEO）蒋凡可?兰奇（Gianfranco Lanci）正式加盟联想，作为顾问帮助联想加快全球消费业务的增长。

联想在声明中称，兰奇将特别专注于联想同德国Medion AG (MDNG.DE)的整合。Medion AG是联想今年7月收购的德国领先的电子产品零售商。

兰奇将在意大利工作。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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