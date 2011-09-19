联想聘用宏基前CEO兰奇担任顾问

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透香港9月16日电---联想集团(0992.HK)称，宏基前首席执行官（CEO）蒋凡可?兰奇（Gianfranco Lanci）正式加盟联想，作为顾问帮助联想加快全球消费业务的增长。
联想在声明中称，兰奇将特别专注于联想同德国Medion AG (MDNG.DE)的整合。Medion AG是联想今年7月收购的德国领先的电子产品零售商。
兰奇将在意大利工作。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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