俄前首富称普京若继续大权在握 将粉碎改革梦想

路透莫斯科9月18日电---正在服刑的俄罗斯前石油大亨霍多尔科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）称，若普京继续执掌俄罗斯大权，俄罗斯改革梦想将破灭，国内优秀人才将纷纷移民。

霍多尔科夫斯基曾是俄罗斯首富，2003年被捕，他执掌的石油公司尤科斯（YUKOS）被政府勒令补缴巨额拖欠税款，最後被政府拍卖资产。

现年48岁的霍多尔科夫斯基被路透问及：若普京重返克里姆林宫或继续大权在握，会是什麽局面？他在书面回复中称：“那样的话，当前权力体系实现内部改革的希望将化作泡影。”

他说：“俄罗斯有社会活动能力的人以及知识分子将加速移民。”他目前在距莫斯科以北约900公里、靠近芬兰边境的Segezha监狱服刑。

路透通过相关人士向霍多尔科夫斯基提出了许多问题，他作出了书面回复。他称他的回复未受到任何人影响，但表示其回复可能招致报复。

“我不害怕有性命之忧，但确实有理由这麽担心。”

普京曾将霍多尔科夫斯基比作美国黑帮人物卡彭（Al Capone），暗示他是一连串谋杀案的幕後黑手。霍多尔科夫斯基的律师则称这样的说法是无稽之谈。

霍多尔科夫斯基拒绝对涉及俄罗斯现任总统梅德韦杰夫的一些问题作出书面回复，但预言俄罗斯在2015年後可能出现动荡。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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