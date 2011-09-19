世行称性别平等有利于经济发展

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透伦敦9月19日电（记者Rebekah Curtis）---世界银行周一发布的报告中称，性别平等不仅是基本人权，也具备经济学意义。
世行《2012年世界发展报告：性别平等与发展》报告指出，那些为妇女和女童创造更多机会的国家，其生产力和经济发展状况也更好。
报告称，性别差异最突出的表现是发展中国家女性死亡率明显高于男性。
世界银行首席经济学家林毅夫说：“阻碍妇女和女童获得技能和收入，致使她们不能在全球化的世界取得成功，这不仅是错误的，而且在经济上也是有害的。”
他指出，男女之间平等地分享经济增长和全球化成果，对于实现关键的发展目标非常重要。
报告引述联合国粮农组织的估算结果称，若予以女性农户获取资源的平等机会，贫困国家的农业产出可增加4%。
报告还称，消除某些行业的女性从业壁垒，可将男女之间的生产力差距减小三分之一到二分之一，一些国家的人均产出可提高3%到25%。
世界银行行长佐利克呼吁：“我们需要实现性别平等。”
佐利克称，过去五年，世界银行在女童教育、女性健康，以及女性获取信贷、土地、农业服务、工作机会和基础设施服务等方面，提供了资金支持。
佐利克说：“这项工作很重要，但作得还不够。展望未来，世界银行集团将把推动性别平等纳入主要任务，并寻找其他途径推动此项议程，充分发掘世界约一半人口的潜力。”
报告称，近年来在推动性别平等方面取得可观进展，女性已占世界劳动力总数的40%以及农业劳动力的43%，女大学生数量超过了大学生总数的一半。（完）
编译：张家伟 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。