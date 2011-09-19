版本:
中国
冯涛股市实时分析 | 2011年 9月 19日 星期一 12:13 BJT

19日午间分析：沪指再度考验2437

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过上涨弱势反弹後，今日A股市场早盘继续呈现震荡探底的走势，其中沪综指在个股普跌的拖累下，再度考验前期低点2437点支撑，市场谨慎情绪依然浓厚，午盘沪综指报收于2447.38点，下跌1.41%。

笔者认为，国内政策面、经济增长和物价趋势等因素均不明朗，再加上欧债危机持续发酵等因素影响，A股近期难有突破力量，弱势震荡格局难以从根本上扭转，预计股指跌破2437点概率较大。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 冯涛股市实时分析

热门文章

编辑推荐

文章推荐