《Boulton专栏》欲选替代避险品 投资者或需一篮子而非单一货币

(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jeremy Boulton; 编译 李爽

路透伦敦9月16日电---流动性是制约可能成为避风港的诸多货币的一个关键因素,或促使投资者寻求买入一篮子货币来替代美元,而非押注单一品种避险货币.

在避险时期,美国资产市场的深度和复杂程度最初总能使美元成为主要受益者.如果投资者需要迅速找到避风港,首选非美元莫属.

由于瑞士央行对瑞郎升势设定上限,英国央行放宽货币政策的预期和政府大幅减赤又打压英镑,唯一可以提供高流动性的可行替代货币就只剩日圆了.然而,日圆汇价较高,兑美元接近纪录高位,且兑欧元亦逼近10年高位.这样强劲的走势意味着日本央行仍有可能干预汇市以打压本币.

短期来看,投资者选择空间或许不大,只能继续寄望美元可以使其免遭全球经济减速和欧元区危机风险影响.但此举忽视了两点,一是美国14万亿美元负债,二是美联储超宽松货币政策长期或导致美元贬值.

投资者需要备用的避风港.具有经常帐和预算双盈馀的AAA评级国家无疑是最可靠的.但倘若市场深度不够,一种货币恐怕无法真正为投资者遮风挡雨.

买入流动性较低的货币可能会引发混乱走势,并促使央行做出反应.9月7日,由于交易员希望找到一种避险货币替代瑞郎,挪威克朗跳涨,之後挪威央行发出警告称可能降息以打击本币涨势.此後克朗兑欧元跌约4%,流动性不足更加剧其跌势.

撇开流动性不谈,克朗仍具避险魅力.颇具讽刺意味的是,克朗骤跌已使其达到可能被外界视为估值较佳的水平.但没有必需的流动性,投资者可能只会分出一小部分原本投资于美元的资金.

答案可能是买入一篮子货币,既增加可用流动性,同时又降低风险,就像同时买入几种资产那样的投资组合.

北欧其他货币可能与挪威克朗一样受到追捧.瑞典克朗市场要比挪威更具深度,但丹麦克朗的吸引力一定程度上被兑欧元的有限制浮动遮住了光芒.

商品货币的流动性更大.澳元流动性与英镑相近,是挪威克朗的10倍左右.加元流动性约相当于澳元的一半,新西兰元是澳元四分之一.部分交易更自由的亚洲货币也可纳入这一货币篮子,其中包括坡元.其市场深度与瑞典克朗类似.

所有这些货币都有良好的基本面支撑,除新西兰元(AA+)外,都具有AAA评级支持.作为一个整体,它们可能提供充足的流动性,成为已具避险功能货币的可行替代货币.

但买入这样一个货币篮子可能需要一些时间.这是一种长期策略,而非应对避险情绪迅速升温的快速解决之法. 目前只有美元具备这种资质.(完)