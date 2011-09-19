《广告狂人》和《摩登家庭》蝉联艾美奖

路透洛杉矶9月18日电(记者 Jill Serjeant)---《广告狂人》(Mad Men)和《摩登家庭》(Modern Family)周日再次分获艾美奖剧情类最佳剧集和喜剧类最佳剧集奖。

《广告狂人》连续第四年获得剧情类最佳剧集奖，但在最佳表演、最佳剧本和最佳导演等奖项角逐中惜败。

《广告狂人》出品人马修・维纳(Matthew Weiner)表示：“我没料到会这样。”尽管该片获得19项提名，但最终只赢得两个艾美奖奖项。

他说：“我们被排斥了，但好在我们获得了剧情类最佳剧集。对我而言，这证明人们对我们作品的热爱。”

《摩登家庭》表现不俗，除获得喜剧类最佳剧集奖外，还摘得喜剧类最佳男、女配角奖、最佳导演和最佳剧本奖。

奥斯卡影后凯特・温丝莱特(Kate Winslet)凭借在HBO迷你剧《欲海情魔》(Mildred Pierce)中的表现，首获艾美奖。

英国迷你剧《唐顿庄园》(Downton Abbey)是迷你剧大赢家，斩获六个奖项。

此次艾美奖频爆冷门，奖项得主中不乏新面孔。

收视率不佳但广受好评的《胜利之光》(Friday Night Lights)获得了剧情类最佳剧本奖，主演凯尔・钱德勒(Kyle Chandler)当选剧情类最佳男主角。

梅丽莎・麦卡西(Melissa McCarthy)则凭借爱情喜剧片《肥肥和胖胖》(Mike & Molly)，获得喜剧类最佳女主角奖项。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。