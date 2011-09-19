美二战老飞机飞行赛中坠毁 至少9人死亡

路透内华达雷诺9月17日电(记者 Stephen Ward)---相关部门周六称，内华达飞行赛中一架二战老飞机在看台附近坠毁，目前死亡人数已升至9人。

雷诺副警长埃文斯（Dave Evans）称，除2人在当地医院中重伤死亡外，另有7人是在周五飞机坠毁的地面停机坪上死亡。伤员超过50人。官员们此前称事故至少导致3人死亡。

内华达州雷诺全国飞行锦标赛发言人德雷珀（Mike Draper）称，74岁飞行员利沃德（Jimmy Leeward）是罹难者之一，当时他所驾驶的P-51型“野马”飞机冲向看台。

雷诺昂地区医务中心（Renown Regional Medical Center）一名发言人称，医院接受了30名坠毁事故中的伤者，另有5人被送往了一家附属医务中心。

在这35名伤员中，有6人周六被诊断为伤情异常严重，2人严重，5人普通，1人状况较好，其馀人等已出院。

美国国家运输安全委员会与联邦航空管理局的调查人员正对事故现场进行调查。（完）

编译：张敏 发稿：程芳

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