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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 19日 星期一 15:08 BJT

曼城2-2平富勒姆

周日英超联赛一场焦点大战中，阿圭罗梅开二度，帮助曼城2-2平富勒姆。阿圭罗开赛第18分钟与中场休息前分别进球，夏天刚加盟曼城的他进球总数已达到八粒。但下半场富勒姆凭借萨莫拉和墨菲的进球连扳两球，双方最终2-2战平。路透

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