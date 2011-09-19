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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 19日 星期一 15:08 BJT

巴萨8-0狂扫奥萨苏纳

周六西甲联赛甲第4轮巴塞罗那主场8-0大胜奥萨苏纳。上半场结束前巴萨已取得5-0领先，梅西上演帽子戏法，比利亚梅开二度，哈维和法布雷加斯则各入一球，此外对方防守球员罗维西奥还自摆乌龙。路透

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