版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 9月 19日 星期一 15:07 BJT

AC米兰1-3不敌那不勒斯

周日意甲联赛第3轮，卫冕冠军AC米兰客场挑战那不勒斯，结果1-3爆冷输给对手。阿奎拉尼头槌率先为AC米兰得分，但不到两分钟时间，那不勒斯射手卡瓦尼将双方比分追平，中场结束前後，他又分别进一球，上演帽子戏法。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐