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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 19日 星期一 15:07 BJT

曼联3-1胜切尔西

曼联周日主场在老特拉福德球场对阵切尔西的焦点战中3-1取得胜利。上半场斯莫林、纳尼和鲁尼分别破门，曼联五轮过後以全胜纪录排名榜首。下半场托雷斯为切尔西贡献一球，但已无济于事。路透

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