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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 19日 星期一 15:07 BJT

皇马客场爆冷负莱万特

皇家马德里周日爆冷输球，10人迎战客场0-1不敌小球会莱万特。皇马中场赫迪拉上半场结束五分钟前被罚下场。比赛还剩20分钟时，莱万特前锋科内敲开皇马球门。C罗由于上周皇马1-0胜萨格勒布迪纳摩的欧冠比赛中脚踝负伤，本场比赛坐在替补席。皇马在三轮後积六分，落後巴萨一分。路透

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