更正：天津副市长称债务率远低警戒水平 偿债压力不大

(更正:内文第四段"财政收入9,000多亿"有误,应为"地区生产总值9,000多亿")

* 天津政府债务率远低于国际警戒水平

* 今年本息还款无忧,已着手明年本息还款工作

* 正在积极争取市政债试点

* 全年天津经济增速料能达到16.5%

* 因信贷收紧及土地出让金缩水,融资压力凸显

作者 赵红梅/王兰/药朝清

路透北京9月19日电---中国地方政府融资平台贷款正日益引发各方关注.上半年经济增速位列全国第一的天津市副市长崔津渡称,目前天津地方融资平台经三年整合後,已达到持续发展和风险防范阶段,该市政府债务率远低于国际警戒水平,近期偿还债务压力不大.

尽管天津的地方融资平台风险可控,但依然能感受到中国自2010年始的信贷收紧与土地出让金缩水双重压力的寒意.崔津渡近日并表示,目前政府正寻求多元化融资路径来解决发展、偿还债务与资金缺口的问题,并正在积极争取市政债试点.

"天津早于全国从2008年起用三年时间开始规范整合地方融资平台,用了近三年将155家融资平台整合至41家,今年本息还款没问题.市里已开始着手明年本息还款工作,还款压力不是很大,"他说.

据其介绍,天津市去年地区生产总值达9,000多亿元人民币,今年1-8月一般财政预算收入增长已达41.9%.中国银监会经检查认定的天津地方融资平台贷款馀额4,100亿元左右,粗略算下来,该市政府债务率远低于国际警戒水平.今年应偿还银行本息共计390亿元,目前已偿还350亿元.

市场普遍认同的中国审计署数据显示,截至2010年底,全国地方政府性债务馀额10.7万亿元.近期,海南、山东、吉林、重庆等10余个省市相继公开2010年度地方政府性债务账单,让市场担忧情绪继续弥漫.这其中以海南省债务率最高,达到93.18%,接近100%.

崔津渡指出,2008年金融危机後,中央政府要求各地支持融资平台发展以支持地方建设,地方融资平台为拉动地方经济发展发挥了重要作用,有其存在的意义和合理性,但政府负债时要清醒务实,更应防范其债务风险.

他介绍说,天津市政府2008年始开始对债务进行结构性的调整.2009-2010年,在全国大部分省市都在加紧上马基础设施项目、纷纷成立地方融资平台扩充其负债时,该市已启动对投融资平台"资源、项目、公司"的整合,并颁布了多个管理办法.

"当前正在针对融资平台制定新的管理办法,要对已形成的政府债务落实到每家公司,既要保证项目建成,又要保证足额还款,这个办法要是实施後,天津的持续发展和投融资改革都能落实."崔津渡称.

**正积极争取市政债试点**

随着天津地方融资平台整合接近尾声,在数量成倍缩减的同时,诸多问题得以清理,但新的问题仍然在浮现,并随着今年趋紧的信贷及房地产调控愈加突出.

崔津渡坦言,信贷收紧与土地出让金缩水两方面的压力让政府融资变得困难,也迫使政府寻求多元化融资路径来解决发展、偿还债务等问题,目前天津市正在积极争取市政债试点.

针对地方政府投融资平台短期发展势头迅猛,负债规模增长过快等问题,中国央行去年曾表示,正抓紧研究论证和拟定市政债券管理办法及推进地方投融资平台贷款的证券化工作.[ID:nCN1045310]

目前,随着融资和监管政策的收紧,各大商业银行已全面收紧地方融资平台贷款,并要求对其存量贷款进行逐笔清查,重新签订还款合同,改为一年两次偿还本息,新增信贷基本已全面刹车.

崔津渡表示,2009年,天津市地方融资平台大致获得了1,300亿左右的新增贷款,而这之前和之後新增贷款数额都较小,今年获得的新增贷款更是缩水了1,300-1,400亿元,且银行普遍把原先的按基准利率或下浮10%的贷款改为了浮动利率贷款,并将整借整还改为了一年两次还款付息.

2009年,天津的信贷总额增长47.2%,远高于全国31.7%的平均水平.根据央行的统计,当年天津新增加的贷款中62.5%流向了当地政府融资平台.[ID:nCN1809643]

而另一方面,随着房地产调控的持续推进和土地市场的降温,作为地方政府还债第一来源的土地出让金却在大幅缩水,让地方政府还款能力大打折扣.

"最近土地出让地块面积都减少了,地价稳定在了一个水平上,原来几家房地产商集体竞价的现象减少了,土地交易量减少了18%,竞拍价格基本是底价或略高于低价,"崔津渡称,政府还是希望供地能持续均衡.

天津市和全国其他省市的地方融资平台面临的上述外部压力普遍一致.而审计署数据显示,全国地方政府性债务中,43%的债务将在今明两年内集中到期,预计达4.6万亿元;债务总额中有60%以上在2013年前到期.

崔津渡认为,地方的经济建设不可能因平台公司贷款的收紧而停滞,天津也在寻求金融创新及新的发展思路以解决快速发展与资金缺口问题,如挖掘自身能力进行债务重组,开拓金融租赁、融资担保、基金等多种融资路径.

天津上半年GDP(地区生产总值)同比增长16.6%.崔津渡并表示,该市全年经济增速料维持16.5%,"今年是'十二五'(2011-2015年)第一年,今年发展不错,明年持续的话,後年基本就问题不大."(完)

--审校 张喜良

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