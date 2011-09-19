中国呼吁搁置争议 重启朝核六方会谈

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京9月19日电（记者 Chris Buckley）---中国周一敦促地区主要国家恢复与朝鲜的弃核谈判，外长杨洁篪称北京是忠实的斡旋者，寻求消除与朝鲜的对抗。
在北京召开的纪念六方会谈9・19共同声明发表六周年研讨会上，杨洁篪发出了上述呼吁。
当年达成的协议标志着中国作为调解人，在帮助化解朝鲜核争端紧张局势方面取得重要进展。
杨洁篪告诉与会外交官和学者，现在应该搁置争议，共同致力于重开六方会谈。
杨洁篪表示，“我们高兴地看到各方最近围绕重启六方会谈积极接触，所有各方都应该抓住机会保持对话的势头。
“我们必须认真看待我们各自国家的安全利益，也要考虑其他国家合理的安全疑虑，”他说道。
朝鲜和韩国特使本周将在北京会面，商讨朝鲜的核武器项目。朝鲜在2006年和2009年的核试验後遭到联合国的制裁。
六方会谈是中国区域外交的胜利，也是中国与美国开展合作的一个领域。杨洁篪表示中国政府是维护地区和平的积极参与者。
“中国在（朝鲜）半岛事务方面没有私心杂念，并在维护地区和平与稳定的建设性作用方面赢得了国际社会的广泛赞扬和高度评价，”杨洁篪称。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。