韩朝周三将在北京举行核谈--报道

路透首尔9月18日电---韩联社周日报道称，韩国与朝鲜两国的核问题特使周三将在北京举行双边会晤，旨在说服朝鲜停止推进核项目。

韩联社引述一名韩国政府高官的话称：“韩朝两国同意于9月21日举行核谈。确切时间与频率将在（北京）商讨。”

据韩媒报道，韩国首席核谈代表魏圣洛（Wi Sung-lac）与朝方首席核谈代表李英浩（Ri Yong-ho）已在北京，为双方两个月来的第二次会谈做准备。

记者尚未联系到首尔官员对相关报 道进行证实。（完）

编译：张敏 发稿：程芳

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