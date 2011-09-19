韩朝周三将在北京举行核谈--报道

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透首尔9月18日电---韩联社周日报道称，韩国与朝鲜两国的核问题特使周三将在北京举行双边会晤，旨在说服朝鲜停止推进核项目。
韩联社引述一名韩国政府高官的话称：“韩朝两国同意于9月21日举行核谈。确切时间与频率将在（北京）商讨。”
据韩媒报道，韩国首席核谈代表魏圣洛（Wi Sung-lac）与朝方首席核谈代表李英浩（Ri Yong-ho）已在北京，为双方两个月来的第二次会谈做准备。
记者尚未联系到首尔官员对相关报 道进行证实。（完）
编译：张敏 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。