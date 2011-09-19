日本国防企业遭网络攻击--读卖新闻

路透东京9月19日电---读卖新闻周一报导指出,三菱重工(7011.T)旗下打造潜舰、生产飞弹、以及制造核电厂零组件等工厂的电脑网路遭到黑客(骇客)攻击,这是日本国防产业首度成为攻击目标.

读卖新闻指出,在这次网路攻击事件中,该公司电脑系统中的资料已被窃取.

三菱重工发言人证实该公司遭到网路攻击,但该公司仍在进行调查中,包括可能外泄的资料.

读卖新闻表示,三菱重工东京总部、神户及长崎造船所、以及名古屋引导推进系统制作所等地发现约有80台电脑受到病毒感染.

报导引述未具名消息人士谈话称,神户造船所目前业务为打造潜舰,以及生产建造核电厂所需的零组件;长崎造船所则是生产护卫舰.名古屋工厂则生产导弹及火箭推进器.(完)