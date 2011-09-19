日本国防企业遭网络攻击--读卖新闻

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透东京9月19日电---读卖新闻周一报导指出,三菱重工(7011.T)旗下打造潜舰、生产飞弹、以及制造核电厂零组件等工厂的电脑网路遭到黑客(骇客)攻击,这是日本国防产业首度成为攻击目标.
读卖新闻指出,在这次网路攻击事件中,该公司电脑系统中的资料已被窃取.
三菱重工发言人证实该公司遭到网路攻击,但该公司仍在进行调查中,包括可能外泄的资料.
读卖新闻表示,三菱重工东京总部、神户及长崎造船所、以及名古屋引导推进系统制作所等地发现约有80台电脑受到病毒感染.
报导引述未具名消息人士谈话称,神户造船所目前业务为打造潜舰,以及生产建造核电厂所需的零组件;长崎造船所则是生产护卫舰.名古屋工厂则生产导弹及火箭推进器.(完)
--编译 张明钧;审校 徐文焰
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。