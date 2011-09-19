19日盘後分析：新低後探底之旅延续

经历了短暂的技术反弹後，今日A股市场再度步入“跌途”。在众多不利因素的打压下，市场重心明显下移，沪综指最终创出本轮调整新低2437.16点，前期低点2437.68点宣告失守。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经历了短暂的技术反弹後，今日A股市场再度步入“跌途”。在众多不利因素的打压下，市场重心明显下移，沪综指最终创出本轮调整新低2437.16点，前期低点2437.68点宣告失守。

上周末欧盟财长会议未取得实际成果，同时今年国内最大IPO中国水电今起招股，在众多因素的困扰下，沪深两市股指跳空低开，随後呈现震荡下探走势，盘中个股多数下跌，量能持续地量水平，显示投资者谨慎情绪浓厚，尾盘沪综指最终报收于2437.79点，下跌1.79%。

从技术层面分析，短期指数调整压力再度变大，技术反弹并没有改变大盘探底趋势，同时前期低点并没有具有特殊意义，因此跌破只是时间问题，今日股指跳空低开，缺口未见回补，短线不排除继续下探的可能。

笔者认为，国内政策面、经济增长和物价趋势等因素均不明朗，再加上欧债危机持续发酵等因素影响，导致大盘探底之路仍在延续，弱势格局很难从根本上扭转。

一方面，政策未见放松迹象，国内政策面有待进一步明朗。8月CPI环比仍上涨0.3个百分点，同时受中秋、国庆两节影响，近期食品价格继续小幅上涨，预计9月通胀仍将维持高位。在通胀形势不容乐观的背景下，货币政策从紧基调依然难以动摇。

另一方面，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏忧虑升温。为期两天的欧盟财长会17日落幕，针对援助希腊方案、扩大欧洲金融稳定基金问题依然悬而未决，这或将使得欧洲股市承压。

而美联储议息会议即将于20日、21日召开，议息会议结束後将公开利率决议，届时美联储采取何种措施刺激美国经济将成为影响短期全球资本市场走向的焦点。

此外，资金压力有增无减。今日年内最大IPO招股，新股扩容压力不断增加，同时场内赚钱效应缺失，导致市场增量资金无望，再加上9月下旬公开市场到期资金量较少，使得公开市场资金面紧张的局面再度浮现。

总的来说，鉴于当前A股市场所处的内忧外困的环境下，大盘仍有进一步下探寻支撑的可能，因此，建议投资者采取谨慎的操作策略，控制仓位。（完）

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