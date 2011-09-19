推动人民币国际化亟需产品多样化

路透北京9月19日电---毕马威会计师事务所（KPMG）2011年中国银行业调查指出，人民币离岸市场对冲工具有限、产品及衍生品不足，拖累人民币国际化进程。

中国一直在竭力促进在跨境贸易和投资中使用人民币，甚至承诺支持伦敦成为人民币离岸交易中心之一。

但毕马威对大陆及香港的银行进行调查後发现，必须首先解决的问题是投资者如何通过持有大量离岸人民币部位获益。

“不过，企业和个人持有离岸人民币头寸的价值还不甚明确。”毕马威指出目前香港离岸人民币产品持有量明显上升，可能与押注人民币升值的预期有关。

目前，香港人民币持有者可以投资于银行存款、人民币债券和保险产品，很快还有望通过QFII计划进入大陆证券市场。

但是，毕马威称人民币产品选择面较窄，限制了创建具有高回报率投资产品的能力。

毕马威称，“还需要等一段时间，才能出现足够的产品及交易量，以满足潜在公司和机构客户的多元化投资需求”

即便如此，毕马威预计将会出现一系列服务，令业务横跨香港和中国内地的银行受益。

毕马威还称，“在不远的将来”，人民币贸易结算将成为一个规模巨大的市场。

自去年七月改革以来，以人民币结算的贸易活动一浪高过一浪，到今年底以人民币结算的贸易额占比预计将突破20%，不过其中多数源于进口。

毕马威还指出，并非所有公司都需要或者想持有大量人民币。力拓等向中国出口原材料的大型矿业公司对持有人民币的需求可能比较低。(完)

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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