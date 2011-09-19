《阳歌专栏》中移动引进3G版iPhone或遇阻

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**中移动4G网络稳步推进 3G版iPhone或遇阻**

有报导称，中国移动将扩大4G网络测试，几乎可以确定将与苹果APPL.O合作，推适用于中移动自主研发网络的iPhone。但更有意思的是报导没有提及的内容，即有关中移动引进适用其TD-SCDMA网络的3G版iPhone的谈判。

上周有报导援引中移动董事长王建宙的说法称，中移动与苹果达成合作协议，将针对中移动的TD-LTE网络推出新款iPhone。另有一篇文章称，中移动还计划尽快结束在六大城市对TD-LTE网络的大规模测试，拟在今年年底前开始数据卡测试。如果一切按计划顺利进行，中移动似乎到明年底前将正式开始TD-LTE网络的商用，如果得到监管部门的批准，最早2013年起将提供全面商用服务。

这对于期待4G网络的人来说是好消息，但一向健谈的王建宙却对适用TD-SCDMA网络的iPhone谈判沉默。去年中移动确认在同苹果进行有关引进3G版iPhone的谈判後，有关协议接近达成的报导曾一度甚嚣尘上。但从王建宙近期三缄其口来看，要麽他学会了对敏感问题保持沉默，或者更可能的情况是，3G版iPhone谈判遇阻，很可能是由于技术问题。如果是这样，中移动或需等待一款iPhone问世，为其3G和4G业务带来新的活力，改善其盈利停滞状态。

一句话：中移动在4G网络方面取得稳步进展，但其董事长王建宙近期在3G版iPhone谈判上的沉默表明相关谈判或遇阻。

**中信证券香港IPO值得期待**

尽管当前新股发行环境严峻，中信证券仍宣布推进在香港规模近20亿美元的首次公开发行（IPO）计划，这或许能为死气沉沉的市场注入些许活力。

中信证券2003年就已在A股挂牌，此次香港招股时机有点令人费解，毕竟港股大盘自6月Prada大宗IPO以来已跌逾10%。我推测，可能是中国政府暗中推动中信证券IPO，因为若其招股案成功，不仅能为港股注入新的生机，可能也有助于提振A股，A股6月以来也跌幅惨重。

我认为，中信证券是押注中国金融业的一个机会，由于中国经济增长潜力巨大，其金融业也总是能让投资者感到兴奋。中信证券是中国券商中的佼佼者，有别于那些唯行政指引是瞻的银行，中信证券整体上是受商业因素驱动。此外，中国券商也扮演投资银行的角色，因此能受益于中国企业招股活动，以及债券承销业务。

中信证券市盈率为15倍，处于健康水准，与行业平均水平相仿。因此除非港股或A股出现沉重跌势，否则中信证券10月在港股挂牌应有不俗表现，或许还能稍稍提振港股和A股。

一句话：中信证券IPO，是国际投资者投资中国券商行业的良机，其10月IPO可能吸引旺盛需求。（完）

编译：黎黎/王凤昌 发稿：程芳

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