沪综指收挫1.8% 创14个月收盘新低

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京9月19日电---中国股市沪综指周一收挫1.8%,创14个月收盘新低.有望成年内A股最大IPO的中国水电,宣布启动A股首发程序,加剧市场短期资金面压力,煤炭，金融地产等权重板块全面下挫.分析师预计,股指将继续下试2,400点支撑.
沪综指收报2,437.795点,跌44.549点,或1.79%,此前低位是去年7月16日的2,424.27点;沪市A股成交额今日萎缩至485亿元人民币,创14个半月来新低,此前低点为去年7月5日的429亿元.
"一是中水电准备发布招股说明书,下周申购,这会对市场的资金层面构成一定影响;二是季度末银行考核存贷比,每到季末资金会非常紧张."华西证券策略分析师曹雪峰称,短线大盘料考验2,400点支撑.
中国水电周一如期刊登招股意向书,启动其A股发行程序,周二起依次在深沪京三地巡回路演,9月27日为其网上申购日.
分析师们并指出,8月新建商品住宅价格环比下降和持平的城市增至46个,说明楼市调控效果进一步显现,但市场或担忧房价松动将对上市企业未来业绩产生负面影响,房地产个股遭遇较大抛压.沪市地产类指数今日重挫2.79%.
国家统计局此前公布,8月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降和持平的城市增至46个,较上月增加了15个,涨幅较7月缩小的城市有8个.据路透测算,中国8月70个大中城市新建住宅销售价格同比上涨4.1%,较上月4.3%的涨幅放缓.
沪深300指数10月合约尾盘报2,679.6点,跌2.0%,成交量为147,577手.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
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路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周五连三日收升，续创两个月新高。分析师表示，今日大盘延续近日涨势，沪综指盘中一度攻击3,200点的整数关口。但个股跌多涨少，赚钱效应并不明显，预计短期大盘有回调可能，但回调幅度相对有限，后市大盘继续震荡盘升的概率较大。