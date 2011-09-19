沪综指收挫1.8% 创14个月收盘新低

路透北京9月19日电---中国股市沪综指周一收挫1.8%,创14个月收盘新低.有望成年内A股最大IPO的中国水电,宣布启动A股首发程序,加剧市场短期资金面压力,煤炭，金融地产等权重板块全面下挫.分析师预计,股指将继续下试2,400点支撑.

沪综指收报2,437.795点,跌44.549点,或1.79%,此前低位是去年7月16日的2,424.27点;沪市A股成交额今日萎缩至485亿元人民币,创14个半月来新低,此前低点为去年7月5日的429亿元.

"一是中水电准备发布招股说明书,下周申购,这会对市场的资金层面构成一定影响;二是季度末银行考核存贷比,每到季末资金会非常紧张."华西证券策略分析师曹雪峰称,短线大盘料考验2,400点支撑.

中国水电周一如期刊登招股意向书,启动其A股发行程序,周二起依次在深沪京三地巡回路演,9月27日为其网上申购日.

分析师们并指出,8月新建商品住宅价格环比下降和持平的城市增至46个,说明楼市调控效果进一步显现,但市场或担忧房价松动将对上市企业未来业绩产生负面影响,房地产个股遭遇较大抛压.沪市地产类指数今日重挫2.79%.

国家统计局此前公布,8月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降和持平的城市增至46个,较上月增加了15个,涨幅较7月缩小的城市有8个.据路透测算,中国8月70个大中城市新建住宅销售价格同比上涨4.1%,较上月4.3%的涨幅放缓.

沪深300指数10月合约尾盘报2,679.6点,跌2.0%,成交量为147,577手.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。