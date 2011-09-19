卡恩谈性侵丑闻 称犯下道德错误

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透巴黎9月18日电---国际货币基金组织（IMF）前总裁卡恩（Dominique Strauss-Kahn）周日就涉嫌性侵向法国人民道歉，称犯下了抱憾终生的“道德错误”，并表示不会参与社会党总统竞选活动。
这是卡恩在纽约被控性侵以来首次接受采访。性侵案不仅中止了他在IMF的生涯，也断送其参选法国总统的机会。
卡恩表示，对自身判断失当、但属你情我愿的行为感到懊恼，称此事不仅令法国人民失望，也伤害到家人。
他周日接受法国TF1黄金时段节目采访时说：“这是道德错误，我肯定不以此为荣，我无比悔恨，这种情绪一直伴随着我。”
尽管卡恩表示後悔，但还是为自己作出辩护，称过程中并未使用暴力。他称，此次事件让他“失去了一切”。
卡恩原本被视作明年总统大选的热门人选，但因在美国被控涉嫌性侵而形象受损。不过後来美国检方撤销对其指控，他于9月4日返回法国。
卡恩此次接受采访时，黑色西装配蓝色领带，发型亦经精心打理，与5月中旬被捕後镜头下衣衫不整、蓬头垢面的形象判若两人。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。