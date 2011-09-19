中韩非正式讨论扩大双边贸易本币使用--官员

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透韩国果川9月19日电---韩国企划财政部官员申霁润周一表示,韩国与中国已经非正式讨论在双边商品贸易中增加本币的使用.
关于促进人民币和韩元在贸易中的使用,"和中国有很多非正式的讨论,"韩国企划财政部官员申霁润在国会被问及政府是否愿意扩大本币使用时如此表示.
他补充说,增加本币使用的基本理念中韩双方有着相同看法,不过有更多细节需要讨论.(完)
--编译 蔡美珍/李婷仪;审校 程琳/王洋
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透巴黎2月10日 - 法国雷诺汽车周五公布全年营收及获利创纪录新高，并提出志向远大的新中期成长目标；该公司获利是受到车款全面更新提振。
路透东京2月10日 - 日本汽车安全气囊生产商高田周五称，全年料录得亏损，因预计全球大规模产品召回相关费用将蚕食掉公司获利。