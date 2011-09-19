中韩非正式讨论扩大双边贸易本币使用--官员

路透韩国果川9月19日电---韩国企划财政部官员申霁润周一表示,韩国与中国已经非正式讨论在双边商品贸易中增加本币的使用.

关于促进人民币和韩元在贸易中的使用,"和中国有很多非正式的讨论,"韩国企划财政部官员申霁润在国会被问及政府是否愿意扩大本币使用时如此表示.