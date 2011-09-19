矿产资源海外并购面临前所未有好时机--清科

路透北京9月19日电---市场咨询机构清科研究最新报告称,中国矿产资源的海外并购正面临着前所未有的好时机,澳大利亚和加拿大由于拥有丰富的资源,将仍是并购交易首选地,非洲和南美则将续为低成本投资的目标地.

清科的报告指出,2011年上半年,受债务风险拖累,全球经济艰难复苏,滞胀风险加剧.在此背景下,国际矿产资源市场如要全面恢复,恐怕还需要较长的时间.

"资金链紧张的国外矿产企业将承受更大的压力,预计将有更多的矿产资源企业陷入危机,这将为中国矿产资源的海外并购提供更多的并购机会."清科认为.

国内方面,随着中国银行业并购贷款业务的迅速开展,中国企业海外并购也将获得更大的资金支持.而人民币大幅升值,亦提高了中国企业海外并购矿产资源的购买力.

不过清科同时强调,中国企业目前在海外并购的矿产资源多属于尚未完全开发的矿产资源,这些矿产资源的储量信息并不十分准确,并购完成後的探勘开发存着这较大的不确定性.

"由于国内缺乏独立的、为并购提供准确信息和咨询服务的中介组织,无法对并购行为提供指导和监督,加之对企业价值评估体系的不健全,往往难以合理地对目标企业进行评估定价,进而产生风险."报告称.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯

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