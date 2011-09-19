淘宝商城预计今年交易额近千亿 明年目标翻番

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
* 淘宝商城预计今年交易额近千亿元,明年目标翻倍
* 将实施全面开放的B2C平台战略
* 38家B2C企业将集体开设官方旗舰店
路透北京9月19日电---独立拆分後的淘宝商城最新发布公司战略.隶属于中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团旗下的淘宝商城周一称,其今年交易额规模将接近1,000亿元人民币,明年目标是翻倍至两千亿.
该公司总裁张勇在北京的一个新闻发布会上作出如上表述.淘宝商城并宣布实施开放的B2C平台战略,所有零售形态均有机会共享明年两千亿市场规模的蛋糕.
"淘宝商场目前有良好的盈利能力,而且利润率已经达到目前国内互联网公司的平均水平."张勇称.
国内38家B2C企业将在淘宝商城开设官方旗舰店,包括一号店、银泰网、库巴网、易讯等.
据易观国际统计,今年二季度中国B2C市场规模为542亿人民币,其中淘宝商城占32.8%,仍远超竞争对手京东商城的12.4%.
今年6月,日益加剧的行业竞争促使阿里巴巴集团决定将淘宝网一拆为三,以期改善运营效率和灵活性.其中,淘宝商城是一个在线B2C购物平台,另外两家分别为C2C网上购物平台淘宝网和网上购物搜索引擎一淘.三家公司全部为该集团全资所有.[ID:nCH0065197]
阿里巴巴集团拥有在港上市的B2B子公司--阿里巴巴网络有限公司1688.HK.(完)
--发稿 宿泱韫; 撰写 苏丹; 审校 丁淑琴
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