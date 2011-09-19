夏季达沃斯“曲终人散” 後继挑战更严峻

* 全球经济二次探底风险增加,中国引擎放缓

* 全球不缺流动性,缺少的惟有改革

* 未来料倚重科技进步在推动经济中的作用

* 中国紧缩政策只可期定向宽松,且亟需提升质量

作者 李文科/钟华

路透北京9月19日电---2011年夏季达沃斯曲终人散,全球经济在风雨飘摇中各自展现其韧性.

不论是已处加护病房的欧元区、急于进入开刀房的美国,还是仅得小伤风的新兴市场,各国决策者都面临着深度改革的迫切性及阵痛期,他们正小心翼翼地挑战政策调整这一"平衡艺术".

从美国债务上限协议危机,到欧元区是否有能力遏制债务危机扩散,全球投资者渡过了相当不平静的今夏.2008年金融危机宛如重来.

在中国大连召开的第五届的夏季达沃斯论坛,此次主题为"关注增长质量,掌控经济格局".参与论坛的官员和专家认为,当前全球危机的解决并不在于缺钱,而是缺少改革的意愿和可行的改革方案,惟有深入改革才是化解全球经济结构性失衡的根本药方.

尽管以金砖五国为代表的新兴经济体的增长动力依然强劲,但在全球化背景下任何国家都难以独善其身,中国亦不例外,其经济增速放缓在所难免,而为控通胀,中国政府仍需延续紧缩政策,并亟待在提升经济增长质量上下足功夫.

"从欧洲的(债务)问题来看,这是个全球的经济和金融问题,所以我们鼓励全球的各个国家和主要经济体来商讨解决这个问题...而流动性只是解决问题的一部分,很重要的另一个方面就是进行结构性改革."国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民在夏季达沃斯论坛期间多次强调.

不过,对于市场普遍担心的全球经济"二次探底"可能性,朱民表示,从现在来看,发达经济一般不会进入连续两个季度的负增长,因此全球经济应该不会两次探底,但现在处于危机中的非常关键和危急的阶段."如果政府不能采取果断和有效的措施的话,滑入衰退的可能性还是存在的."

而全球"二次探底"风险亦令"全球经济治理"呼声达到了前所未有的高度.

英国前首相戈登 布朗在题为《全球经济治理》的分论坛上称,2010年是150年来第一次,世界其他地方的消费、生产、投资超过了欧洲和美国,整个世界的力量发生了转变,欧美必须和亚洲新兴国家达成新的协议,否则它们不可能复苏.

**改革:化解危机的钥匙**

欧债危机愈演愈烈,拥有3.2万亿美元外汇储备的中国大量购买欧债似乎被业界和媒体认为是"救命稻草",但参加达沃斯的专家和官员们的态度一致:流动性不是欧美发达经济体面临的根本问题,改革方能化解当前危机,而未来维持全球经济持续增长的钥匙或是更多倚重科技的进步.

中国央行货币政策委员会委员李稻葵在会议期间亦称,欧洲的问题主要是改革的问题,欧债危机的各个国家并没有出现应有的改革的意愿,以及改革的方案,这才是问题的实质.

他强调,在改革的问题没有解决的情况下,"不要说中国,任何人盲目去买欧洲债券的话,充其量只是一个滥好人,没有帮到忙,只是拖延了时间."

而改革的方向亦很明确,朱民认为,推进欧元区问题的解决,需要加强欧元区的财政机制和政治体制的统一,而美国政府则需要将更多政策集中的短期经济增长上,中期则考虑财政的削减等.但"如果没有结构性改革,靠流动性还是不能解决问题."

处于欧债危机漩涡核心的戈登・布朗亦表达了改革的紧迫性."欧元现在是全球的重点,欧元现在的状况没有办法生存下去,需要大量的改革."

他并强调,"...我们是需要很多的调整,在欧洲还有美国都需要极大的调整."我们要做金融体系的调整,还要有更好的基础设施.

当然,与会人士亦一再强调当前全球经济的风险不容忽视.世界经济论坛最新出版的全球风险报告还称,"世界已经不能承受新的重大冲击",而金融危机已经导致全球经济抵御动荡的能力下降,而对于全球风险因关联性增强而迅速蔓延的可能性以及产生灾难性後果的担忧日益加剧.

不过,解决当前的危机,只是全球经济恢复增长的前提,而未来经济可持续增长则还需要新的引擎.是次达夏季沃斯论坛,推动科技进步被放到了更到的高度,即引领未来经济增长的新的增长点.

**中国:紧缩政策与改革同行**

尽管中国被认为是新兴经济体中的领头羊,但粮食可能连续八年增长的预期并没有缓解通胀的威胁,全球经济放缓以及中国经济放慢增速令中国政府清醒地认识到,经济增长质量需要放到更重要的位置.

中国国内生产总值(GDP)30年的两位数高速增长自2008年下半年世界金融危机开始发生变化,2008-2010年FDP增幅分别达到9%、8.7%和10.4%,今年上半年GDP增长9.6%,经济增速有所放缓.

"我想(紧缩政策)可能会持续到明年.因为现在看来通胀的情况不会一下降得很快,"中国前全国人民代表大会副委员长成思危称,但考虑到中国的实际,也需"定向宽松"对中小企业及高科技企业的贷款.

中国发改委副主任张晓强也明确表示,促成通货膨胀的流动性过剩、输入性通胀等因素客观存在,且劳动力成本增加以及环保、土地等要素成本的上升压力增加了通胀预期的管理难度.

他并认为,中国需要从过度依靠资源、能源投入和以破坏环境为代价,向更多地依靠科技创新、管理创新和人才资源发挥作用等转变.其中战略性新兴产业将成为中国经济增长的新的增长点.

国务院总理温家宝在开幕式上亦强调,中国制定实施10个重点产业调整和振兴规划,特别是加强技术改造和科技创新,抑制产能过剩,支持战略性新兴产业发展,将大大增强中国经济的可持续发展能力.

"科学技术是经济发展的强大动力.战胜当前这场严重的国际金融危机,必须更加注重利用科学技术寻求突破,依靠科技进步促进发展,全面建设创新型国家."温家宝称.(完)

--审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。