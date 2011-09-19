IMF敦促希腊按援助协议要求改革

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
* IMF对希腊进一步施压,促其推动改革
* IMF代表Traa表示,决定权在希腊方面
* 希腊财长称相信该国能获得新一笔援助贷款
路透雅典9月19日电---国际货币基金组织(IMF)周一表示,希腊必须按照欧盟/IMF救助计划所商定的方式执行改革,并改善税收状况,以具备获得下一笔援助贷款的资格.
该言论对雅典方面施加了进一步压力,促其按照承诺实施全面改革及撙节举措,以巩固财政,并避免出现可能危及欧元区的违约.
"决定权在希腊方面.至关重要的一点是执行,"IMF希腊问题代表Bob Traa在一个经济会议中表示.
希腊财长Evangelos Venizelos和欧盟/IMF审查小组负责人计划于周一稍晚就希腊财政进展事宜举行一场关键的电话会议.
在电话会议之後,希腊内阁将召开会议来讨论能确保希腊获得下一笔救助金的详细措施.Venizelos在会议场边表示,对希腊能有资格获得下一笔80亿欧元(110亿美元)的救助金充满信心.
当问及希腊是否会获得分批发放的款项时,Venizelos向路透记者表示:"会的,当然."
Venizelos也在会议中表示,节支将是2012年预算案中的优先要务,并预计今年希腊经济将萎缩5.5%,衰退步幅大于此前预期.(完)
--编译 丁琦/梁睿雪;审校 孙茉莉
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