中国强降雨引发的洪涝灾害致近40人死亡

路透北京9月19日电---中国民政部和新华社周一表示，过去几天来强降雨引发的洪水和山体滑坡造成近40人死亡，逾30万人被迫转移安置。

民政部在其网站上称，陜西省至少有20人死亡，另有22人失踪。

新华社报导称，其中有17人死于降雨引发的山体滑坡。山体滑坡导致西安市若干家小工厂被埋。

报导称，河南省的洪水造成至少6人死亡，并切断一条主要的铁路线路。

新华社称，四川省的洪涝灾害造成13人死亡，广安市30多万民众被迫转移。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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