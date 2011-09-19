中国强降雨引发的洪涝灾害致近40人死亡

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京9月19日电---中国民政部和新华社周一表示，过去几天来强降雨引发的洪水和山体滑坡造成近40人死亡，逾30万人被迫转移安置。
民政部在其网站上称，陜西省至少有20人死亡，另有22人失踪。
新华社报导称，其中有17人死于降雨引发的山体滑坡。山体滑坡导致西安市若干家小工厂被埋。
报导称，河南省的洪水造成至少6人死亡，并切断一条主要的铁路线路。
新华社称，四川省的洪涝灾害造成13人死亡，广安市30多万民众被迫转移。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。