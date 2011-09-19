《狮子王》17年後再度称雄北美票房

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透洛杉矶9月18日电（记者 Lisa Richwine）---时隔17年，《狮子王》再度问鼎北美周末票房榜。
据制片方周日公布的统计数字，1994年迪士尼影片《狮子王》的3D版周末在北美市场票房收入高达2,930万美元。
北美地区（美国与加拿大）周末三天票房比制片方预期值高出一倍还多，而且轻松超上周末冠军、本周亚军——惊悚片《传染病》（Contagion）。
《狮子王》是史上最成功的动画片之一，3D版发布前全球票房共7.84亿美元。影片讲述了小狮子“辛巴”流亡归来重新夺回父亲所建王国的故事。
迪士尼电影销售与分销行政副总裁霍利斯（Dave Hollis）表示，该部经典影片的重映吸引了多年前看过影片的家长们，他们带着孩子去影院看新的版本。
他表示对于影片首周末的表现“感到惊喜”，称迪士尼会考虑从延长影片上线时间。3D《狮子王》原计划上映两周。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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