《狮子王》17年後再度称雄北美票房

路透洛杉矶9月18日电（记者 Lisa Richwine）---时隔17年，《狮子王》再度问鼎北美周末票房榜。

据制片方周日公布的统计数字，1994年迪士尼影片《狮子王》的3D版周末在北美市场票房收入高达2,930万美元。

北美地区（美国与加拿大）周末三天票房比制片方预期值高出一倍还多，而且轻松超上周末冠军、本周亚军——惊悚片《传染病》（Contagion）。

《狮子王》是史上最成功的动画片之一，3D版发布前全球票房共7.84亿美元。影片讲述了小狮子“辛巴”流亡归来重新夺回父亲所建王国的故事。

迪士尼电影销售与分销行政副总裁霍利斯（Dave Hollis）表示，该部经典影片的重映吸引了多年前看过影片的家长们，他们带着孩子去影院看新的版本。

他表示对于影片首周末的表现“感到惊喜”，称迪士尼会考虑从延长影片上线时间。3D《狮子王》原计划上映两周。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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