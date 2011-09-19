美股收挫 但希腊有望达成救助协议报导缩减跌幅

* 在希腊有望达成救助协议报导後尾盘缩减跌幅

* 欧洲政策制定者未能安抚不断高涨的债务危机忧虑

* 美联储周二将开始为期两日的货币政策会议

* 苹果创下每股413.23美元历史新高

* 道指跌0.9%,标普500指数收低1%,Nasdaq指数收跌0.36%

路透纽约9月19日电---美国股市周一收跌,但尾盘反弹,之前对希腊可能出现债务违约的担忧因该国可能与欧盟,国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行就下批救助贷款达成交易的消息而消退.

股市盘中多数时间大跌,因此前欧洲的领导人在周末未能就欧元区主权债危机提出任何新的解决办法,令投资人大失所望.

但希腊财政部官员周一在同欧盟、国际货币基金组织(IMF)的商谈後表示,该国同国际贷款方接近达成协议,将继续获得金援.

"暂时看上去谈判基调将更为积极和具建设性."Knight Capital董事总经理Peter Kenny表示.

"这是市场有所反弹的原因,但这之前也出现过."

能源股和金融股跌幅居前,PHLX石油服务类股指数跌1.7%,因油价收挫2.6%,报每桶85.70美元,因需求忧虑.

KBW银行股指数大跌2.8%,之前欧洲银行股大跌,因投资人担心欧元区领导人没有能力避免希腊违约.花旗集团(C.N)下挫4.4%,报27.71美元.

国际货币基金组织(IMF)周一表示,希腊必须按照欧盟/IMF救助计划所商定的方式执行改革,并改善税收状况,以具备获得下一笔援助贷款的资格.

美联储周二将开始为期两日的货币政策会议,势将增加较长期利率的下档压力,以试图提振美国疲弱的经济复苏.

"本周就看希腊情势和美联储会议.对美联储卖短债买长债的行动已有大量预期,市场可能已消化了不少."National Penn Investors Trust Company高级股市经理人Terry Morris表示.

道琼工业指数收跌108.08点,或0.94%,报11,401.01;标准普尔500指数收挫11.92点,或0.98%,报1,204.09点.Nasdaq指数回落9.48点,或0.36%,报2,612.83点.

美联储预计将在周三会议结束後发布货币政策声明.

对美国财政政策的疑虑也殃及对股市的买兴.美国总统奥巴马阐述了透过对富人加税削减3万亿美元财赤的计划,但共和党称之为政治伎俩,暗示该提案变成法律的机率不大.

苹果(AAPL.O)创下413.23美元的历史高位,扶助限制了Nasdaq指数的跌幅.该股收高2.8%,报411.63美元.一分析师表示,该股突破了多个技术水准,且摩根士丹利将该股列入有望增加股息或开始派息的公司名单中.

卡特彼勒(CAT.N)在道指成份股中表现较差,收低1.5%,报84.60美元,此前Raymond James下调该股评级,指因全球经济成长放缓.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约71.1亿股,今年迄今日成交均值为约79亿股.

纽约证交所涨跌股家数分别为667和2,310,Nasdaq市场则为552和2,030.(完)