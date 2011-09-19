已有金砖国家透过EFSF购买欧元区公债--报载

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透巴西圣保罗9月19日电---巴西主要金融日报Valor Economico周一报导,金砖五国已透过欧洲金融稳定机构(EFSF)购买公债,并有可能追加购买,此举或给苦苦挣扎的欧元区经济体带来帮助.
"我们很高兴地看到,已经有些金砖国家投资了我们的公债,"EFSF财务长Christophe Frankel表示.报纸援引了他的此番讲话.
"这表示我们的投资者群呈现非常有趣的多样化,"他说.
Valor Economico报导称,EFSF已与金砖国家央行召开了数次电话会议.(完)
--编译 梁睿雪;审校 于春红
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
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