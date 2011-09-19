奥巴马公布3万亿美元减赤计划 共和党反对

* 奥巴马提议未来10年减赤3.6万亿美元

* 奥巴马提议对富豪徵收"巴菲特税"

* 共和党表示反对,指该计划有政治动机

* 分析师称其计划不太可能令评级机构满意

路透华盛顿9月19日电---美国总统奥巴马周一提出一项3.6万亿美元的计划,以削减美国预算赤字,其中包括对富豪加税.但共和党人予以反对,指其为政治秀,并明确表示该提案难以成为法律.

奥巴马誓言否决任何只靠削减支出来减赤的计划.他的建议为2012年大选前两党意识形态之争埋下伏笔.共和党反对加税.

"我不会支持将所有减赤重担压在普通美国民众身上的计划,"奥巴马称."我们不会出台损害弱势民众利益的片面方案."

奥巴马的讲话说明,今年在与共和党之间的两场预算之争中受挫後,民主党的路线更具攻击性.

多数美国人表示对奥巴马的经济领导力不满意,他的连任希望可能取决于能否让选民相信共和党代表富人,而不是代表中产阶级.

周一奥巴马重申,所有美国人必须支付其"应缴"税赋,而且他在讲话中突出了他的美国愿景与共和党的之间的区别,以重新得到核心支持者的支持.这些支持者曾表示,奥巴马没有坚持自由原则.

共和党一贯反对任何类似于加税的措施,称那些措施将加大肩负创造就业任务的企业负担,从而损害处境不佳的经济.共和党领导人周一坚持这种立场,马上对奥巴马的方案表示反对.

"让一部分美国人反对另一部分美国人,这不是领导能力,"美国众议院议长贝纳(John Boehner)表示.

**政治秀**

分析师怀疑奥巴马的计划将无助于标准普尔等信用评级机构对美国的债信评级;标普上月调降美国公债评级,并担忧华盛顿内部分歧太大,无法处理其债务负担.

奥巴马的减赤计划将递交给由六名共和党和六名民主党议员组成的、审议赤字削减事宜的"超级委员会"讨论.该计划建议未来10年节省3万亿美元.

这包括削减Medicare的支出,主要针对医疗保健提供商,特别是大型药企;美国股市部分医药类股周一大幅下挫.

不过根据奥巴马的建议,大概一半的节省资金来自于增税.

这可能包括:允许高收入阶层的税收减免政策于2012年底到期,限制对抵押贷款利率和慈善捐赠等的纳税扣减额,以及修补企业纳税漏洞.

"这完全是出于政治考虑,目的是提升奥巴马的人气.毫无疑问,该计划经过了民调测验,奥巴马现在发起一场平民主义运动.显然计划不会通过"国会投票,咨询机构Potomac Research Group的首席政治策略师Greg Valliere说.

前国会预算办公室主任Rudolph Penner表示,奥巴马未能提出更深层次的医保支出削减措施,不会让评级机构产生什麽想法.

"如果我是标普,我将不会基于这一建议而调整评级,"他说.

**巴菲特税**

奥巴马提议调整美国税收法规,其中包括一项以亿万富翁巴菲特名字命名的"巴菲特税",这将针对年薪百万以上人群设定最低税率.

该政策仅适用于美国众多纳税人中的很小一部分,但白宫助手称,此举将确立公平的标准.

美国资深民主党参议员舒默表示国会应当采纳"巴菲特税",并敦促议员批准其成为法案.

有批评人士嘲笑奥巴马的计划纯粹是一场政治秀,但一些分析师则认为,这是解决严重财政问题的一个适当举措.

"奥巴马的新计划既是一项严肃的立法提议,也是为争取连任造势,"布鲁金斯学会资深人士Sarah Binder表示,但她说,共和党反对加税可能会阻碍折衷方案的达成.

美国超级委员会必须在11月23日之前提出一项减赤计划.国会必须在12月23日之前就该提议进行投票,否则从2013年开始所有政府机构都将自动削减支出.

奥巴马称,其提案加之在8月债务上限协议中的减支举措,将在未来10年减赤4万亿美元,这将帮助改变共和党称其为"加税和增加开支的自由派"的评判,这种说法已经损及独立选民对他的支持.

奥巴马的提议没有提高享受Medicare医保人群的年龄限制,而且其中一些内容更符合其党内左翼人士的立场,包括将针对老年人的医保计划Medicare削减2,480亿美元.(完)