独家：巴西寻求借道IMF援助欧洲

路透圣保罗9月19日电---一名官员周一表示,巴西将会提议其和其他大型新兴市场国家向国际货币基金组织(IMF)提供新的资金,以作为协助纾缓欧元区危机的办法之一.

该名要求匿名的官员向路透表示,巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)将会在本周稍晚于华盛顿召开的金砖国家会议上提出此方案.金砖国家还包含俄罗斯、印度、中国及南非.

该名官员称,"对我们而言,提供更多资金给IMF看来是一个比较有吸引力的援助欧洲选项."

该名官员提到,巴西可能提供多达100亿美元的自有资金以协助欧洲,将通过多种渠道进行,包括通过IMF或购买公债等.

在欧洲债务危机方兴未艾之际,巴西所提供的援助有如杯水车薪.但若包括中国和俄罗斯等国家联合采取行动,可能会产生更大的效果,目前投资人将那些拥有高额外汇储备、经济体规模庞大且持续成长的新兴市场视为潜在援军.

周一联合援助的行动共识看来已然升温.俄罗斯财长库德林向记者表示,握有大量储备的国家可能会在一些"特定条件下"援助欧洲债台高筑国家.

巴西报纸Valor Economico周一报导指出,金砖国家已经通过欧洲金融稳定机构(EFSF)买进欧洲债券.(完)