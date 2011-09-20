美废弃卫星周五料将“撞击”地球

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透佛罗里达州卡纳维拉尔角9月19日电（记者 Irene Klotz）---美国宇航局（NASA）官员称，其一颗废弃卫星料将于周五坠落，多个碎片将落到地球上，科学家无法预测其碎片坠落地点。
这颗高层大气研究卫星（UARS）重6.5吨，1991年由一架航天飞机送入轨道。该卫星运行了14年，收集上层大气层臭氧及其他化学物的分析数据。
这颗卫星自2005年完成使命後，受地球重力牵引，高度一直在缓慢降低。美国宇航局网站称，预计这颗长10.6米、直径4.5米的卫星将于周五坠入大气层。
尽管其多数部件会在穿越大气层时燃烧殆尽，科学家预计，仍有多达26块碎片（总重约500公斤）将落到地面某处。
这颗卫星的轨道覆盖地球多数地区，北至加拿大北部，南至南美部分地区。
美国宇航局网站称，UARS卫星碎片砸到人的机率约为1/3200。碎片很可能将落到海洋中或无人居住的地区。
每年几乎都有一颗像UARS这麽大的卫星重返地球大气层。
美国宇航局轨道碎片项目办公室首席科学家约翰逊（Nicholas Johnson）称，UARS最大的一块碎片预计重达151公斤。该办公室位于休斯敦的约翰逊航天中心。
美国宇航局将在其网站在发布更新信息（www.nasa.gov/uars）。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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